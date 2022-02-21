Нарышкин заявил, что тезис о "вторжении" России на Украину рожден в стенах Госдепа

Фото: министерство обороны РФ
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совбеза прокомментировал сообщения о планах России по "вторжению" на Украину.
"Пресловутый тезис о планах российского руководства "вторгнуться" на территорию Украины рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен до таких пределов, что уже просто напоминает пропаганду войны", – заявил Нарышкин.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива "вторжения" на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на новости о датах "вторжения" РФ на Украину. По словам представителя Кремля, подобные сообщения только нагнетают ситуацию.
Британские военные опубликовали схему "вторжения" России на Украину
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