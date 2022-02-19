Байден заявил, что Россия попытается напасть на Украину в ближайшие дни

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Президент США Джо Байден заявил, что России попытается совершить атаку на Украину в ближайшие дни. Об этом глава Белого дома заявил в видеообращении, посвященном ситуации на Украине.

"У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни", – заявил Байден.

В Вашингтоне, по его словам, полагают, что атака будет совершена на Киев, в котором проживают 2,8 миллиона мирных граждан.

Каких-либо доказательств таких намерений России Байден не привел.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.

Сообщения западных СМИ о намерении РФ вторгнуться на Украину после 20 февраля прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они являются очередным фейком. Представитель Кремля призвал не доверять этой информации.

