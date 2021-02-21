В Украине прокомментировали разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин пояснил решение Киева о разрешении летать над Крымом авиции НАТО. Об этом сообщает "Обозреватель".
"Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем", – отметил он.
Бабин добавил, что данная зона является ответственностью Украины согласно международному праву. По его мнению, до вхождения полуострова в состав РФ фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта.
Он пояснил, что Киев лишь разрешает авиации НАТО летать над Крымом, а не приглашает это делать. По его предположению, самолеты альянса не будут подлетать к полуострову ближе, чем на 12 миль.
Ранее сообщалось, что Украина предложила использовать пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил об обновленном бюллетене EASA, по которому Симферопольский район полетной информации признан неопасным. Он также призвал учитывать отмену ограничений на полеты в той местности.
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