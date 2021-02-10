Киев предложил НАТО летать у Симферополя

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавк
Для воздушных операций НАТО Украина предложила использовать пространство над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров с заместителем генсекретаря альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил об обновленном бюллетене EASA, по которому Симферопольский район полетной информации признан неопасным. Он также призвал учитывать отмену ограничений на полеты в той местности.
"Для воздушных операций НАТО мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства. В вопросе мониторинга воздушной ситуации вдоль границы с Россией надеемся на поддержку НАТО", – отметил Криклий.
Министр также сообщил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Участие страны в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении он считает одним из важных направлений такой интеграции.
Ранее российские военные предложили гарантированную защиту от возможной угрозы со стороны НАТО. Отмечается, что в альянсе ранее разработали концепцию боевых операций, которые будут проходить одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.
Для срыва подобного рода операций российские специалисты предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, в котором задействуют все средства в едином разведывательно-ударном пространстве.
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