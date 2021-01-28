В Госдуме оценили призыв генсека НАТО о готовности к "агрессии" России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам альянса увеличивать военный бюджет для отражения российской "агрессии". Он отметил, что подобная риторика руководства НАТО необходима для привлечения средств в бюджет организации.

Бальбек подчеркнул, что агрессивная риторика и провокации до сих пор исходят лишь со стороны Североатлантического Альянса. По мнению депутата, заявления, формирующие миф об угрозе со стороны России, нужны для того, чтобы вытянуть деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса.

"Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России", – передает его слова RT.

По мнению Бальбека, западный обыватель уже не воспринимает заявления о виртуальной российской "агрессии".

"А вот дополнительные отчисления из его кармана в бюджет альянса вполне реальны", – сказал парламентарий.

Ранее высказывание Столтенберга об "агрессивных действиях" России оценил сенатор Алексей Пушков. По его словам, осталось слишком мало желающих следовать правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного, и отметил, что генсеку НАТО пора признать этот факт.