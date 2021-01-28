В Госдуме оценили призыв генсека НАТО о готовности к "агрессии" России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам альянса увеличивать военный бюджет для отражения российской "агрессии". Он отметил, что подобная риторика руководства НАТО необходима для привлечения средств в бюджет организации.
Бальбек подчеркнул, что агрессивная риторика и провокации до сих пор исходят лишь со стороны Североатлантического Альянса. По мнению депутата, заявления, формирующие миф об угрозе со стороны России, нужны для того, чтобы вытянуть деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса.
"Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России", – передает его слова RT.
По мнению Бальбека, западный обыватель уже не воспринимает заявления о виртуальной российской "агрессии".
"А вот дополнительные отчисления из его кармана в бюджет альянса вполне реальны", – сказал парламентарий.
Ранее высказывание Столтенберга об "агрессивных действиях" России оценил сенатор Алексей Пушков. По его словам, осталось слишком мало желающих следовать правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного, и отметил, что генсеку НАТО пора признать этот факт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: