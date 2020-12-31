Столтенберг сообщил, что не видит в РФ непосредственной угрозы для НАТО

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НАТО не видит в Российской Федерации источника непосредственной военной опасности для альянса. Об этом рассказал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Le Point.

"Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения", – заявил Столтенберг. Генеральный секретарь обратил внимание, что РФ пользуется военной мощью против Украины и Грузии.

Кроме того, генсек НАТО сказал, что Москва "стояла за кибератаками, которые были направлены против парламентов в Германии и Норвегии". Еще Столтенберг снова обвинил РФ в "использовании химических веществ для убийств людей в Великобритании".

Ранее в НАТО призвали Россию вернуться к выполнению ДОН. Столтенберг отметил, что США вышли из соглашения из-за нарушения Россией условий договора.