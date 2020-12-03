В Госдуме оценили слова Столтенберга о военной мощи России в Крыму

11:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия продолжает наращивать военную мощь в Крыму. Об этом сообщает RT.
"То, что заявляют наши западные партнеры, прямо связано с их позицией непринятия реальности и выбора крымчан", – сказал Новиков.
Он подчеркнул, что для ужесточения санкций нужны аргументы.
"По давно сложившейся традиции "российская военная угроза" считается одним их самых железобетонных аргументов, которые и позволяют осуществлять внешнюю экспансионистскую политику странам Запада", – добавил парламентарий.
Ранее высказывание Столтенберга прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, РФ действует в районе полуострова и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности.
В конце ноября стало известно, что министры иностранных дел стран – участниц Североатлантического альянса обсудят наращивание Россией военной мощи. На той же встрече планировалось рассмотреть китайский подъем и итоги миссии НАТО в Афганистане.
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