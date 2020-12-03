В Совфеде оценили слова Столтенберга о наращивании военной мощи РФ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военной мощи РФ в Крыму. Об этом сообщает RT.

"Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности", – заявил Цеков.

По его словам, именно НАТО необоснованно увеличивает присутствие в регионе, мотивируя свои действия якобы возросшей активностью РФ.

В конце ноября стало известно, что министры иностранных дел стран – участниц Североатлантического альянса обсудят наращивание Россией военной мощи. На той же встрече планировалось рассмотреть китайский подъем и итоги миссии НАТО в Афганистане.

