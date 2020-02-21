Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Фото: МВД РФ

Официальному представителю МВД России Ирине Волк присвоили звание генерал-майора, сообщает РИА Новости.

Ранее она имела звание полковника. Указ о повышении чина, подписанный Владимиром Путиным, появился на портале правовой информации.

Также Ирина Волк занимает пост помощника министра внутренних дел страны.

Ранее подал в отставку начальник полиции Москвы Сергей Плахих. Он был освобожден от должности вследствие выхода на пенсию.

Также в МВД начали работу подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете.