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Общество

19 февраля, 16:45

В МВД хотят упростить ввоз и вывоз наркосодержащих средств для юрлиц

общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

МВД России разрабатывает проект изменений в постановление правительства РФ по части ввоза юрлицами наркосодержащих и психотропных средств, а также соответствующих прекурсоров. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что цель нормы – оптимизация перечня необходимых разрешений и сокращение сроков рассмотрения по ним.

МВД рассматривает возможность убрать из списка копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо может действовать от имени заявителя без соответствующей доверенности.

Ожидается, что проект нормативного правового акта вступит в силу в январе 2021 года.

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ранее заявил, что увеличение числа наркопотребителей в стране вызвано толерантным отношением общества к наркотикам. По мнению эксперта, на людей влияет массовая культура и западные веяния.

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