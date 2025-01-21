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Украинские власти и западные партнеры не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, требуя сконцентрировать силы на одном. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Он заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского в 2023 году подталкивали перебросить войска на восток страны, чтобы добиться "быстрых побед". Но такое решение ставило под угрозу украинскую операцию на юге.

"Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи", – написал Залужный в своей книге "Моя война".

Экс-главком ВСУ разрешил ситуацию случайно, когда дал интервью The Washington Post. Опубликованная в газете информация помогла повлиять на решение украинского руководства и успокоить западных партнеров, уверен Залужный.

Ранее украинские спецслужбы задержали двух генералов и одного полковника, которых подозревают в халатности. Бывшие командиры, по версии стороны обвинения, своим бездействием поспособствовали потери части территорий Харьковской области в мае 2024 года. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

