21 января, 14:03Политика
Залужный заявил, что Киев и Запад выступали против наступления ВСУ по трем направлениям
Фото: ТАСС/АР/Alberto Pezzali
Украинские власти и западные партнеры не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, требуя сконцентрировать силы на одном. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Он заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского в 2023 году подталкивали перебросить войска на восток страны, чтобы добиться "быстрых побед". Но такое решение ставило под угрозу украинскую операцию на юге.
"Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи", – написал Залужный в своей книге "Моя война".
Экс-главком ВСУ разрешил ситуацию случайно, когда дал интервью The Washington Post. Опубликованная в газете информация помогла повлиять на решение украинского руководства и успокоить западных партнеров, уверен Залужный.
Ранее украинские спецслужбы задержали двух генералов и одного полковника, которых подозревают в халатности. Бывшие командиры, по версии стороны обвинения, своим бездействием поспособствовали потери части территорий Харьковской области в мае 2024 года. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.