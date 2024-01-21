Порядка 10 тыс грузовиков с гумпомощью въехали в Газу с начала эскалации – МО Израиля

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Около 10 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил офис координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT), действующий при Минобороны страны, в соцсети Х (бывшей Twitter).

Там указали, что гумпомощь продолжает поступать в анклав. Ограничений по ее количеству нет, говорится в сообщении.

Ранее глава израильского Минобороны заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться, пока не освободят всех заложников. Также министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани указал, что убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури негативно отразилось на возможности Катара выступить посредником переговоров между Израилем и палестинской группировкой.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на населенные пункты, находящиеся на границе, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля ответила на эти действия операцией "Железные мечи".

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