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01:22

Политика

Глава МИД Турции обсудил с главой политбюро ХАМАС ситуацию в Газе – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкий диписточник.

Во время встречи обсуждались вопросы обеспечения режима прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников, увеличения гуманитарной помощи, а также вопросы урегулирования на основе создания двух государств для достижения прочного мира.

Ранее движение ХАМАС заявило, что не хочет дальше удерживать пленников и стремиться к новой сделке по их обмену на заключенных палестинцев.

Американский президент Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешних властях Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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