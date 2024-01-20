Боррель заявил, что Израиль финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину

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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал, что Израиль финансировал радикальное палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить автономию Палестины под руководством их конкурентов – Движения за национальное освобождение Палестины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Борреля.

Он также выступил за защиту признания палестинского государства и подверг критике тот факт, что, несмотря на поддержку идеи создания двух государств, мировое сообщество так и не сделало многого для ее достижения.

Боррель добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично бойкотировал данное решение в течение последних 30 лет.

В начале января Жозеп Боррель призвал как можно скорее предпринять действия по установлению перемирия в секторе Газа.

Глава европейской дипломатии сделал акцент на том, что мировые лидеры больше не могут оставаться простыми наблюдателями. Сейчас требуются шаги по прекращению насилия, добавил он.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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