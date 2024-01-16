ЕС включил в санкционный список лидера ХАМАС в секторе Газа

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Евросовет ввел санкционные меры против лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Сегодня Совет решил добавить в список террористов еще одно лицо. <...> Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС", – говорится в нем.

Санкции начинают действовать с 16 января. Так, активы Синвара в ЕС теперь будут заморожены. Ограничения на предоставление им финансирования и иных экономических ресурсов налагаются и на европейских юрлиц.

Ранее стало известно, что новые аргентинские власти могут внести радикальную палестинскую организацию ХАМАС в перечень террористических. Президент страны Хавьер Милей отметил, что правительство в настоящее время работает над этим вопросом.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные доставят лидеров радикального палестинского движения ХАМАС на кладбище либо в тюрьму.