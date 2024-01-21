Войска РФ отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

Кроме того, артиллеристы нанесли удары по живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра.

Общие потери противника на донецком направлении составили до 320 военнослужащих ранеными и убитыми, добавил Астафьев.

Ранее российские военнослужащие отразили четыре контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки.

До этого силы РФ поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника. Также ВС России нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения