21 января, 05:13Политика
Войска РФ отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в зоне СВО
Фото: Министерство обороны РФ
Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.
Кроме того, артиллеристы нанесли удары по живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра.
Общие потери противника на донецком направлении составили до 320 военнослужащих ранеными и убитыми, добавил Астафьев.
Ранее российские военнослужащие отразили четыре контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки.
До этого силы РФ поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника. Также ВС России нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
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