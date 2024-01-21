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Украинским подразделениям приходится оставлять свои позиции из-за критической нехватки военнослужащих. Об этом говорится в репортаже немецкого телеканала Welt, опубликованном на YouTube-канале издания.

Кроме того, ВСУ испытывают большие проблемы с боеприпасами. По заявлению корреспондента телеканала Кристофа Ваннера, российские военные знают о слабых местах противника и наносят удары по проблемным для ВСУ участкам фронта.

Ранее другой журналист этого же издания Пауль Ронцхаймер сообщал, что украинские войска попали в патовую ситуацию из-за нехватки снарядов и усталости солдат. По его словам, многие украинские бойцы не получали выходных на протяжении двух лет, из-за чего у них появилось изнеможение.

До этого российский боец с позывным Снейк рассказал, что Вооруженные силы Украины сменили тактику. Он отметил, что они стали применять больше FPV-дронов, а позиции обстреливают фугасными снарядами.

Военный подчеркнул, что киевский режим делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники, надеясь на очередное "чудо-оружие" от Запада.

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