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Украинские войска оставляют свои позиции из-за нехватки солдат – СМИ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Украинским подразделениям приходится оставлять свои позиции из-за критической нехватки военнослужащих. Об этом говорится в репортаже немецкого телеканала Welt, опубликованном на YouTube-канале издания.
Кроме того, ВСУ испытывают большие проблемы с боеприпасами. По заявлению корреспондента телеканала Кристофа Ваннера, российские военные знают о слабых местах противника и наносят удары по проблемным для ВСУ участкам фронта.
Ранее другой журналист этого же издания Пауль Ронцхаймер сообщал, что украинские войска попали в патовую ситуацию из-за нехватки снарядов и усталости солдат. По его словам, многие украинские бойцы не получали выходных на протяжении двух лет, из-за чего у них появилось изнеможение.
До этого российский боец с позывным Снейк рассказал, что Вооруженные силы Украины сменили тактику. Он отметил, что они стали применять больше FPV-дронов, а позиции обстреливают фугасными снарядами.
Военный подчеркнул, что киевский режим делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники, надеясь на очередное "чудо-оружие" от Запада.
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