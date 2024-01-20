ВС РФ отразили четыре контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные отразили четыре контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Потери противника при этом составили до 30 военнослужащих и три пикапа. Помимо этого, расчет САУ "Мста-С" уничтожил два танка Т-64, а расчет РСЗО "Торнадо-С" ударил по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых высокоточных ударов по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в период с 13 по 19 января.

До этого Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам украинских войск на донецком направлении. Удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

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