В Совфеде оценили позицию Меркель по санкциям против "Северного потока – 2"

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высоко оценил действия Германии по противодействию санкциям против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничения, одобренные Вашингтоном, являются неуместными.

По мнению сенатора, политики Европы и Германии в частности противостоят давлению со стороны США. Он подчеркнул, что ситуация зависит от действий стран Евросоюза.

"Судя по многим заявлениям, которые делают ведущие политики Германии, они все-таки настроены отстоять свое право на проведение самостоятельной экономической политики, выгодной для Германии и по большому счету выгодной для ЕС в целом", – подчеркнул Цеков.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против трубопровода "Северный поток – 2". В частности, ограничения затронули судно "Фортуна", еще шесть кораблей и несколько частных лиц.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, подобные действия Вашингтона противоречат международному праву. Угрозы со стороны США дипломат назвал безосновательными.

