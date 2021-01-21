В Белом доме оценили возможность разговора Путина и Байдена

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В Белом доме не располагают информацией о возможных телефонных переговорах между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", – передает РИА Новости слова Псаки.

Она отметила, что первые телефонные переговоры нового президента США должны пройти с партнерами и союзниками.

"Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином. – Прим. Ред.) Трюдо", – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, в ходе разговора между Трюдо и Байденом планируется обсудить отношения США с Канадой и блокировку американской стороной строительства трубопровода Keystone XL.

Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал Джозефа Байдена опытным политиком. При этом российский лидер отмечал, что "короля играет свита".

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.