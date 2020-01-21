Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО

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Владимир Путин предложил Юрию Чайке занять должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что в Северо-Кавказском округе сохраняются проблемы в социальной сфере, а также с коррупцией и терроризмом. Он выразил надежду, что Чайка займется этими вопросами.

"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", – обратился президент к Чайке.

Юрий Чайка согласился с предложением президента. Он заявил, что на новой должности уделит внимание вопросам повышения благосостояния граждан региона и реализации национальных проектов. По его словам, планы уже есть.

"Я абсолютно убежден, что те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, они будут реализованы. Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории СКФО. Уровень жизни граждан, я убежден, что мы поднимем", – ответил Чайка.

Путин поблагодарил собеседника за работу на посту генерального прокурора РФ и выразил надежду на то, что Совет Федерации утвердит на эту должность Игоря Краснова. Глава государства добавил, что за период пребывания Чайки на посту генпрокурора с 2006 года "очень многое сделано для укрепления законности в России, для того, чтобы не только граждане почувствовали это, но и государство стало крепче, имея в виду единство применения законов РФ на всей территории России".

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что формально указ о назначении Чайки на должность полпреда в СКФО пока не подписан.

20 января Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу.

На его пост президент внес в Совфед кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Совфед рассмотрит освобождение Чайки с должности и назначение Краснова 22 января.