Адвокат Полозов и журналистка Ивлева-Йорк признаны иноагентами

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Адвокат Николай Полозов и журналистка Виктория Ивлева-Йорк попали в реестр иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста России.

Кроме того, в реестр были включены блогеры Ислам Белокиев и Хасан Узаров, а также проект "Лаборатория университетской прозрачности".

По данным ведомства, Ивлева-Йорк призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) и распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. Полозов принимал участие в создании материалов иностранных агентов и призывал к поддержке украинских войск, а также террористических организаций.

Кроме того, недостоверные сведения о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике распространяли Белокиев и Узаров. Они также выступали против спецоперации на Украине.

Вместе с тем проект "Лаборатория университетской прозрачности" был задействован в формировании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Создателями проекта являются организации, включенные в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (RF) из США. НПО причастна к кибератакам на Россию.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Recorded Future предоставляет информационно-техническую поддержку развернутой западными странами пропагандистской кампании против России.

