ВСУ запустили ложные цели в сторону Севастополя

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ВСУ выпустили утром 20 декабря ложные цели в направлении Севастополя. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой данные губернатора города Михаила Развожаева.

Он объяснил короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя запуском ВСУ ложных целей в сторону Севастополя. Губернатор призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

В конце ноября силы ПВО сбили два украинских БПЛА в районе Качи в Севастополе. Также была информация о падении осколков в районе Орловки недалеко от Качинского шоссе.

До этого над акваторией Севастополя ликвидировали противокорабельную ракету ВСУ. По словам главы города, также работали средства ПВО для отражения атаки украинских формирований.