СФ одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

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Совет Федерации РФ одобрил закон об особом порядке выплат иностранным агентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Такое решение было принято на заседании 20 декабря.

Инициатива обязует иноагента уведомлять о своем статусе лиц, выплачивающих ему платежи или вознаграждение в силу договора либо закона. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика.

Уполномоченный банк уведомит Минюст России о реквизитах такого счета и их включат в реестр иностранных агентов. Кроме того, с данного счета допустимо списание денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ.

Если иноагента исключат из реестра, счет закроют и остаток по нему вернут владельцу.

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении специальных рублевых счетов для доходов иноагентов.

Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Согласно документу, иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Также на такие спецсчета будут зачислять доходы, полученные в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.

Спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке в течение 15 дней после того, как человека или организацию внесли в список иноагентов. Если же иноагент не станет соблюдать это правило, обязанность перейдет на лицо, перечисляющее средства. Деньги с подобных счетов по решению суда или в иных случаях, установленных правительством РФ, могут быть перечислены в бюджет страны.

При этом иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории России уже после снятия с них статуса. Выводить полученные деньги за границу будет запрещено. Новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре. По словам главы комитета по безопасности Василия Пискарева, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он подчеркнул, что таким образом будет перекрыта лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ.