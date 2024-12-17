ГД приняла закон о спецсчетах для иноагентов

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении специальных рублевых счетов для доходов иноагентов.

Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Согласно документу, иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Также на такие спецсчета будут зачислять доходы, полученные в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.

Спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке в течение 15 дней после того, как человека или организацию внесли в список иноагентов. Если же иноагент не станет соблюдать это правило, обязанность перейдет на лицо, перечисляющее средства. Деньги с подобных счетов по решению суда или в иных случаях, установленных правительством РФ, могут быть перечислены в бюджет страны.

При этом иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории России уже после снятия с них статуса. Выводить полученные деньги за границу будет запрещено. Новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре. По словам главы комитета по безопасности Василия Пискарева, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он подчеркнул, что таким образом будет перекрыта лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ.

Володин пояснил, что проект закона "О спецсчетах для выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность" призван ограничить выплаты иноагентам за их бренды и интеллектуальную деятельность. Он уточнил, что в деятельность иноагентов входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

Готовность поддержать данный законопроект также выразил кабмин РФ.

