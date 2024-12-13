Володин: в ГД внесены поправки о зачислении доходов на спецсчета иноагентов

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Поправки к законопроекту о спецсчетах для иноагентов были подготовлены и внесены в Госдуму, рассказал в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Внесенными поправками данное обязательство распространяется на средства иноагента, полученные в результате продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду", – уточнил парламентарий.

Ранее Володин пояснил, что проект закона "О спецсчетах для выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность" призван ограничить выплаты иноагентам за их бренды и интеллектуальную деятельность. Он уточнил, что в деятельность иноагентов входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

Готовность поддержать данный законопроект также выразил кабмин РФ. В соответствии с документом, иностранные агенты будут обязаны открывать спецсчета, на которые, помимо доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, должны будут перечисляться вознаграждения за их интеллектуальную собственность.

Если же иноагент не станет соблюдать это правило, обязанность перейдет на лицо, перечисляющее средства. Деньги с подобных счетов по решению суда или в иных случаях, установленных правительством РФ, могут быть перечислены в бюджет страны.

При этом иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории России уже после снятия с них статуса. Выводить полученные деньги за границу будет запрещено.

