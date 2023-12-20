Иногородние избиратели смогут проголосовать в Москве через терминалы – Памфилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Избиратели, прибывшие в Москву из других городов, смогут проголосовать на выборах президента РФ в 2024 году через терминалы. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Также в Москве на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут электронным образом, без бумажного бюллетеня, проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в Москве", – цитирует ее РИА Новости.

Тем, кто планирует проголосовать подобным образом, необходимо подать заявку за три дня до первого дня выборов с помощью "Мобильного избирателя". Голосование через терминалы будет доступно на любом участке в столице.

Между тем Памфилова рассказала, что заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали 29 регионов, включая Москву. Впервые опробует систему электронного голосования в 2024 году Вологодская область. Тульская и Оренбургская области отказались от участия в ДЭГ.

"Потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей", – сообщила глава ЦИК.

В частности, столичным избирателям не нужно будет заранее подавать заявки на участие в ДЭГ. Однако мера распространится для жителей других регионов.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее ЦИК зарегистрировала поданные Владимиром Путиным документы на выборы президента. Он объявил о намерении баллотироваться в президенты России 8 декабря.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ