В США намерены составить "перечень озабоченностей" действиями России

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Соединенные Штаты представят собственный "перечень обеспокоенностей" действиями России, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России", – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что пока в Вашингтоне не видят в действиях Москвы ничего, что могло бы снизить имеющуюся обеспокоенность. Также Прайс отметил, что в Госдепартаменте нет конкретных планов по дискуссиям с Россией относительно взаимных обеспокоенностей в сфере европейской безопасности.

"Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим. <...> Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров", – добавил он.

Ранее Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России". В Госдепартаменте Соединенных Штатов также заявили, что граждане США, которые все же решили посетить Украину, должны знать, что "военные действия" РФ повлияют на способность американского посольства предоставлять консульские услуги.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и сделала в этом направлении соответствующие предложения. Дипломат подчеркнул, что если США отвергнут данные предложения, то это будет значить, что Штаты осознанно идут на сохранение кризисных явлений в двусторонних отношениях.