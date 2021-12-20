В США намерены составить "перечень озабоченностей" действиями России

20 декабря, 23:53
Фото: depositphotos/borjomi88
Соединенные Штаты представят собственный "перечень обеспокоенностей" действиями России, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России", – приводит его слова ТАСС.
Он заявил, что пока в Вашингтоне не видят в действиях Москвы ничего, что могло бы снизить имеющуюся обеспокоенность. Также Прайс отметил, что в Госдепартаменте нет конкретных планов по дискуссиям с Россией относительно взаимных обеспокоенностей в сфере европейской безопасности.
"Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим. <...> Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров", – добавил он.
Ранее Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России". В Госдепартаменте Соединенных Штатов также заявили, что граждане США, которые все же решили посетить Украину, должны знать, что "военные действия" РФ повлияют на способность американского посольства предоставлять консульские услуги.
До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и сделала в этом направлении соответствующие предложения. Дипломат подчеркнул, что если США отвергнут данные предложения, то это будет значить, что Штаты осознанно идут на сохранение кризисных явлений в двусторонних отношениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: