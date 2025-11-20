Форма поиска по сайту

20 ноября, 17:23

В МИД Германии заявили о продолжении поддержки Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Власти Германии не ослабят поддержку Украины из-за коррупции. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

"Коррупционный скандал и все, что касается обвинений, – это должно быть, вне всякого сомнения, расследовано", – приводит слова министра ТАСС.

Как отметил Вадефуль, Германия находится на стороне Украины. Страна не может и не будет ослаблять усилий по поддержке только потому, что имеются обвинения в коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Утверждалось, что они выстроили коррупционную схему для оказания влияния на стратегические предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. СМИ отмечали, что выживание Украины из-за скандала находится под угрозой, а политическая карьера Зеленского скомпрометирована.

