Лукашенко помиловал и освободил двух католических священников

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

Священнослужители обвинялись в совершении тяжких преступлений против государства, сейчас они освобождены из-под стражи.

В середине августа между Лукашенко и лидером США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они поговорили про освобождение 1,3 тысячи заключенных.

Позже глава Белоруссии по просьбе американского коллеги и других лидеров помиловал 14 иностранцев. Решение было принято в качестве жеста доброй воли на основании принципа гуманности. Из осужденных 6 иностранцев были гражданами Литвы, по 2 – гражданами Латвии, Польши и Германии, а по 1 – Франции и Великобритании.

Спустя время, в преддверии Дня народного единства, Лукашенко помиловал 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Все освобожденные признали свою вину, раскаялись в содеянном и дали обязательство вести законопослушный образ жизни.