20 ноября, 08:41

Политика

Сенатор Грэм заявил, что Трамп якобы одобрил законопроект о санкциях против России

Фото: TASS/AP/Ohad Zwigenberg

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России, сообщает RT со ссылкой на CNN.

По словам Грэма, во время игры в гольф 16 ноября Трамп призвал лидера большинства в сенате Джона Туна внести данный законопроект на рассмотрение.

Сенатор также отметил, что Белый дом около 2 часов назад направил ему заявление об одобрении документа.

Ранее Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран, которые сотрудничают с Россией. Он отметил, что документ предусматривает ограничения для государств, ведущих экономическое взаимодействие с Москвой.

Однако, по словам госсекретаря США Марко Рубио, в Штатах практически исчерпали возможности по введению новых ограничений против РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле бы к таким санкциям отнеслись негативно, однако слова американского лидера были расценены неверно.

