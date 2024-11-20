Проект об универсальном платежном QR-коде внесен в ГД

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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий внедрение универсального платежного QR-кода при безналичной оплате товаров или услуг. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как он утверждает, банки, которые являются операторами по переводу денежных средств, должны будут выдавать гражданам реквизиты перевода или ссылку на них с помощью универсального платежного кода. Эта опция будет задействована при использовании электронных средств платежа, уточнил Аксаков.

Он считает, что подобные нововведения позволят улучшить регулирование платежных услуг, предоставить равный доступ всем участникам рынка к платежной инфраструктуре, развить конкуренцию, а также сократить издержки торгово-сервисных учреждений и банков.

По мнению председателя комитета ГД по финансовому рынку, внесенная в нижнюю палату парламента инициатива может принять законную силу уже через 180 дней после ее официального опубликования. Такой срок определен для того, чтобы операторы по переводу средств успели подготовиться к соблюдению указанных в законопроекте требований.

Ранее Центробанк предложил закрепить в законе норму об универсальном QR-коде. Как рассказывала глава Банка России Эльвира Набиуллина, код будет работать на равноудаленной инфраструктуре. Она также призвала сделать это обязательным к внедрению цифрового рубля.

При этом универсальный QR-код нельзя представлять как "битву регулятора" и консорциума банков за контроль над рынком, уточнила Набиуллина.

