Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В условиях агрессии Запада против РФ возник вопрос актуальности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако Москва никогда не закрывалась от цивилизованного диалога, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Вопрос лишь в том, будут ли страны Запада среди наших собеседников или нет. Упрашивать их мы ни о чем не собираемся. В конце концов они уже начинают понимать, что их попытки изолировать нашу страну на международной арене провалились", – подчеркнул он.

Как отметил дипломат, в организации настал кризис. Ее разрывают государства, которые считают себя выше других, указал постпред.

По его словам, после завершения конфликта на Украине РФ может не понадобиться помощь от государств ОБСЕ, однако делегация РФ будет участвовать на грядущем саммите 30 ноября.

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает правильным пригласить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье. При этом Шалленберг подчеркнул, что Европе следует прагматично и трезво смотреть на мир, чтобы решать проблемы.

До этого в российском МИД заявили, что нарушение прав РФ на участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе может стать "железобетонным аргументом" в споре о том, что организация утратила свой смысл.

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