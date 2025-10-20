Politico: страны ЕС могут поддержать запрет на импорт российского газа 20 октября

Фото: depositphotos/63ru78

Министры энергетики стран Евросоюза могут одобрить законопроект о полном прекращении поставок российского газа в ЕС уже 20 октября, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По словам анонимного европейского дипломата, Будапешт и Братислава не приняли достаточных мер для диверсификации и саботировали санкции.

"У них было достаточно времени (для поиска других источников газа. – Прим. ред.). Другого способа, кроме как заставить их, нет", – добавил инсайдер.

В свою очередь, эксперты нефтегазовой отрасли предупредили, что это решение может привести к увеличению цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе.

Венгрия и Словакия собирались объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран ЕС от поставок российского газа к 2027 году. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указывал, что действия ЕК в этом вопросе ставят под угрозу энергобезопасность Венгрии.

Тем не менее спустя время Будапешт согласился с полным запретом на импорт российского СПГ. Ограничение вступит в силу в рамках 19-го пакета санкций. Несмотря на попытки добиться исключений для получения российского газа, представитель страны в ЕС "не выступил с возражениями".

