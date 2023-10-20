Байден призвал Нетаньяху соблюдать законы войны в секторе Газа

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул важность соблюдения законов войны, включая защиту мирных жителей сектора Газа. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Белого дома сообщает РИА Новости.

"Президент подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на оборону и обязанности обеспечивать безопасность своих граждан, подчеркнув при этом важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС", – указано в сообщении.

Лидеры стран также обсудили планы поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа. Кроме того, Байден и Нетаньяху затронули вопрос освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны"

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.

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