В Пентагоне заявили, что США почти ежедневно снабжают Израиль снарядами

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США почти ежедневно передают Израилю военную помощь, включающую в себя управляемые авиабомбы, снаряды калибра 155 миллиметров, а также ракеты-перехватчики для системы ПВО "Железный купол". Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Что касается нашей поддержки Израиля, первая партия военной помощи, в том числе боеприпасы, была доставлена в Израиль на прошлой неделе, она продолжает поступать почти каждый день", – приводит его слова ТАСС.

Среди передаваемых США вооружений – высокоточные управляемые боеприпасы, такие как управляемые авиабомбы JDAM и управляемые авиабомбы SDB, а также артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики для систем ПВО Израиля.

Райдер отметил, что США намерены как предоставлять вооружения со своих складов, так и задействовать имеющиеся производственные мощности.

При этом ранее в СМИ появлялись сообщения, что Пентагон намерен передать Израилю боеприпасы, ранее зарезервированные для помощи Украине. Пресс-секретарь оборонного ведомства США в ответ на вопрос об этом заявил, что Вашингтон сможет поддерживать и Украину, и Израиль в их оборонных потребностях.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США обеспечат необходимую помощь для обороны Израиля. Он также сообщил, что прибыл в Израиль, чтобы показать всему миру поддержку еврейского государства со стороны США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Американский президент до этого также подчеркивал, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. По его словам, США могут "позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать международную безопасность в целом".

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