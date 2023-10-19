Байден 19 октября выступит перед нацией на тему Израиля и Украины

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Президент США Джо Байден намерен на этой неделе выступить с обращением к согражданам по Украине и палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В четверг президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля и на боевые действия России против Украины", – приводит выдержку из заявления ТАСС.

Выступление Байдена планируется провести в Белом доме в 20:00 по местному времени (03:00 20 октября по московскому времени).

Обращение американского лидера состоится на фоне того, что палата представителей США до сих пор не может выбрать нового спикера. Из-за этого конгрессмены не могут, помимо прочего, выделять средства на военную помощь американским партнерам.

Ранее Байден заявил, что США обеспечат необходимую помощь для обороны Израиля. Он также заявил, что прибыл в Израиль, чтобы показать всему миру поддержку еврейского государства со стороны США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Американский президент до этого также сообщил, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. По его словам, США могут "позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать международную безопасность в целом".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее отметил, что администрация США на данный момент располагает средствами, которые позволят в течение некоторого времени оказывать помощь Украине и Израилю, однако в будущем потребуется выделение дополнительного финансирования конгрессом.



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