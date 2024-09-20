"Галей ЦАХАЛ": цель удара Израиля по Бейруту – глава командования спецопераций "Хезболлы"

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Целью авиаудара Израиля по Бейруту был глава командования спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Об этом сообщила израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на информированные источники.

Ибрагим Акиль являлся одним из организаторов взрыва американского посольства в Бейруте в 1983 году и долгое время разыскивался Соединенными Штатами.

Телеканал Al Jazeera заявил, что он был убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород ливанской столицы Дахия.

19 сентября армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения.

На следующий день, 20 сентября, израильская армия сообщила об очередном нанесении удара по Бейруту. По данным Минздрава Ливана, три человека погибли и 17 ранены после удара.