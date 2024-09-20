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Крым исторически является российской территорией, а вот Польше стоит отдать принадлежавшие когда-то Германии земли под мандат ООН. Такое мнение высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

"Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живем на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть (глава МИД Польши Радослав. – Прим. ред.) Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа. – Прим. ред.) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге", – сказал депутат.

По словам Ивлева, эти земли стоит сначала отдать под мандат ООН, а затем провести там референдум. Кроме того, он призвал власти Польши оставить крымчан в покое.

"Крымчане вернулись десять лет назад домой, в Россию, и не нуждаются в услугах западных распорядителей судеб в лице Сикорского", – подчеркнул депутат.

Ранее Сикорский заявил о необходимости передать Крым под мандат ООН. По его мнению, организация должна будет провести там "честный референдум" после того, как удостоверится в том, "кто является законными жителями Крыма". Однако Сикорский подчеркнул, что этот вопрос можно отложить на 20 лет.

В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал идею польского министра "невежеством" и "глупым заявлением". Он также подчеркнул, что на полуострове уже состоялся референдум, в результате которого Крым воссоединился с Россией.