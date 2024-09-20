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Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал идею польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН "невежеством" и "глупым заявлением". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Он также подчеркнул, что на полуострове уже состоялся референдум, в результате которого Крым воссоединился с Россией.

"Сикорскому неплохо было бы изучить историю в перерывах между приступами русофобии. Тогда он бы вспомнил, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России", – заявил Константинов.

Глава польского МИД во время своего визита в Киев предложил передать Крым под мандат ООН для проведения там нового референдума. По его мнению, ООН должна будет провести "честный референдум" после того, как удостоверится в том, "кто является законными жителями Крыма". Однако он отметил, что этот вопрос можно отложить на 20 лет.