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19 сентября, 11:45

Политика

Глава МИД Польши Сикорский заявил о необходимости передать Крым ООН

Фото: Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Глава польского МИД Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения там нового референдума. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Крым символически важен для России, и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма", – заявил Сикорский во время своего визита в Киев.

По его мнению, ООН должна будет провести "честный референдум" после того, как удостоверится в том, "кто является законными жителями Крыма". Однако Сикорский подчеркнул, что этот вопрос можно отложить на 20 лет.

Ранее сообщалось о конфликте между главой МИД Польши и президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе их встречи 13 сентября. Тогда СМИ писали, что атмосфера между политиками была довольно напряженной – "можно было даже говорить о ссоре".

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