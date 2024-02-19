В Крыму назвали преступным актом передачу полуострова Украинской ССР

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал преступным актом передачу полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Константинова.

По его словам, никакой целесообразности у этого решения не было, и оно было совершено "под воздействием сиюминутного импульса". Тем не менее окончательную оценку данного акта должен проводить суд, добавил политик.

Константинов подчеркнул, что также нельзя исключать вероятность своего рода сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом.

"Никаких других рациональных объяснений просто не существует. Эту передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки", – сообщил он.

Глава крымского парламента отметил, что жители полуострова наделены политической волей, которую они однозначно выразили в 2014 году во время референдума.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Его слова сразу раскритиковали и в Польше, и на Украине.

Представитель крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление Дуды признаком адекватности. Он отметил, что отношения между Польшей и Украиной постепенно возвращаются в исторически привычное русло, в котором Украине отведена второстепенная роль.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что в Киеве не ожидали подобных высказываний от польской стороны. По словам парламентария, заявление Дуды имеет большое значение для всего западного мира, поскольку Польша представляется проводником американских интересов в Европе и "самым ярым русофобом в своей политике".