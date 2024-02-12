Писатель Лукьяненко заявил, что Запад настраивал общество против РФ до присоединения Крыма

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Запад настраивал общество против России еще до присоединения Крыма. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил писатель Сергей Лукьяненко.

"Я достаточно часто бывал в Европе, смотрел CNN, BBC и прочие каналы. Там не было ни одной хорошей новости про Россию, там не было ни одной хорошей фразы ни о каких достижениях: ни спортивных, ни производственных, ни культурных", – сказал он.

По словам Лукьяненко, тогда был "сплошной негатив", а в адрес российской власти шли "оскорбления". Писатель уверен, что формирование негативного мнения о России происходило на Западе в течение нескольких лет.

В то же время Украине отвели роль "инструмента", с помощью которого можно "попытаться сломить Москву", заявил Лукьяненко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский – всего лишь продукт для привлечения внимания западного населения. По ее словам, образ украинского лидера был "навязан" населению для продвижения западной пропаганды.

