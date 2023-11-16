В Минобороны заявили, что РФ остановит поднимающий голову нацизм в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Европе вновь начал возрождаться нацизм, однако он будет остановлен. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

Он подчеркнул, что российская сторона предотвратит геноцид русскоязычного населения на Украине.

Вместе с тем Фомин заверил, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения ее целей. По его словам, западные государства открыто декларируют цель нанесения Москве "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Украины.

Замминистра уточнил, что для этого Запад задействует инструменты антироссийской пропаганды и русофобии.

Ранее стало известно, что третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 112 государств, против выступили 50 стран, еще 14 воздержались.

Резолюцией предлагается утвердить ряд мер, в том числе в законодательстве и сфере образования, чтобы помешать пересмотру истории и итогов Второй мировой войны

Эксперт рассказал, что предполагает документ о криминальных последствиях за нацизм