Блинкен заявил о необходимости прекращения Баку боевых действий в Нагорном Карабахе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом со ссылкой на пресс-службу американского Госдепа сообщает ТАСС.

"Блинкен провел сегодня телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и заняться деэскалацией ситуации", – указано в сообщении.

По мнению госсекретаря США, ситуация не решится военным путем, а стороны должны возобновить диалог для урегулирования разногласий.

Сообщается, что Блинкен также созвонился с премьером Армении Николом Пашиняном. Он выразил глубокую обеспокоенность США ситуацией в Нагорном Карабахе и сообщил, что Вашингтон призывает Азербайджан к немедленному прекращению военных действий.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 25 человек. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших в Степанакерт.

Главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовали от властей Азербайджана прекратить боевые действия на их территории и заявили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

В МИД РФ выступили с призывом к конфликтующим сторонам немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Российское внешнеполитическое ведомство назвало главным приоритетом безотлагательное возвращение к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху