19 сентября, 17:27Политика
Пашинян и Блинкен обсудили по телефону операцию в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора обсудили боевые действия, которые в данный момент идут в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.
"Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", – отметили в пресс-службе.
Также Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны подчеркнули, что применение силы в случае конфликта в Карабахе недопустимо. Они пришли к выводу, что необходимо использовать международные механизмы деэскалации.
"Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН", – добавили в пресс-службе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская сторона в том числе обеспокоена резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий на его территории.
По его словам, на данный момент Вооруженные силы РФ контактируют с армянской и азербайджанской сторонами, однако он не исключил возможности проведения переговоров на высшем уровне.
До этого Минобороны Азербайджана сообщало о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.
Азербайджанская сторона потребовала полного вывода ВС Армении из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.
Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян добавил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены.
На фоне происходящих событий жители Еревана вышли на центральную площадь с требованием прекратить военные действия, они также скандируют лозунги, выступая против Пашиняна. Позже они перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства и несколько улиц.
В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе
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