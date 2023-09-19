Пашинян и Блинкен обсудили по телефону операцию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонного разговора обсудили боевые действия, которые в данный момент идут в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

"Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", – отметили в пресс-службе.

Также Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны подчеркнули, что применение силы в случае конфликта в Карабахе недопустимо. Они пришли к выводу, что необходимо использовать международные механизмы деэскалации.

"Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН", – добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская сторона в том числе обеспокоена резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий на его территории.

По его словам, на данный момент Вооруженные силы РФ контактируют с армянской и азербайджанской сторонами, однако он не исключил возможности проведения переговоров на высшем уровне.

До этого Минобороны Азербайджана сообщало о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода ВС Армении из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян добавил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены.

На фоне происходящих событий жители Еревана вышли на центральную площадь с требованием прекратить военные действия, они также скандируют лозунги, выступая против Пашиняна. Позже они перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства и несколько улиц.



В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе