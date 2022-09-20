В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны

20 сентября, 19:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области", – заявил он в опубликованном видеообращении.
По словам Балицкого, многие жители Запорожья уже принимают участие в боях в составе Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время, отметив, что жители области должны решительно действовать, чтобы внести свой вклад в общую победу.
"Мы готовы с оружием в руках защищать свое будущее, в котором нет места нацистам, террористам, убийцам безоружных женщин, подонкам, которые оставляют малышей сиротами, бьют ракетами по мирным городам, пытаясь запугать ни в чем неповинных людей, несут в наши семьи горе и убивают наших детей", – добавил Балицкий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев из республики. По его словам, все бойцы предварительно изучили основы военного дела под руководством инструкторов и улучшили свои навыки по тактической стрельбе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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