В Херсонской области заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы в регионе

Фото: depositphotos/yanosh_nemesh

Указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области – это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила", – сказал он в интервью РИА Новости.

Накануне Зеленский подписал указ о создании в Херсонской области 15 военных администраций. Речь идет о таких населенных пунктах, как Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав. Также документом предписано сформировать Херсонскую городскую администрацию.

Ранее американский журналист Джеффри Геттлман заявил, что жители Соледара, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, отказываются выполнять приказ ВСУ об эвакуации из города. По его мнению, такое поведение связано с их недоверием к украинским военным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

