В Пентагоне оценили сроки получения Киевом истребителей F-16

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Если решение о поставке Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 будет принято, то Киев получит их только через 2–3 года, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Об этом сообщает газета Politico.
"Однако генерал не стал бы рассчитывать на отправку F-16, заявив, что "люди начинают думать более долгосрочно" о том, как вооружить Украину для войны, которая, по его словам, вероятно, продлится годы, а не месяцы", – говорится в публикации.
Еще одной причиной, по которой самолеты F-16 не прибыли бы на Украину после решения их туда отправить, стали бы вопросы, связанные с подготовкой пилотов и логистикой, отмечается в статье.
Генерал также признал, что Соединенные Штаты передают Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в том числе данные о кладах российских сил на Украине. При этом он добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям.
Ранее американский генерал-лейтенант в отставке и экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США являются стороной конфликта на Украине, поскольку Вашингтон предоставляет Киеву большую часть военной помощи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В новый пакет военной помощи Украине вошли снаряды для HIMARS
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