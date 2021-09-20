В Москве разыграли последние 25 автомобилей среди участников ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице разыграли еще 25 автомобилей среди онлайн-избирателей.

Вот цифры победителей: 9429-0056-96 7709-2638-09 3040-7615-58 6814-1231-36 6624-0503-34 8676-2016-32 2138-1280-34 2781-3087-86 7662-5785-73 4493-7394-45 6115-9395-21 1176-7894-27 3834-7313-54 3609-7726-71 5497-7913-29 8592-3215-84 7584-3625-47 5125-2651-91 4176-1037-44 7528-3731-57 6186-2882-35 5288-9971-03 2007-7471-90 3219-2023-16 5089-1161-41.

Как сообщается, активировать свой код можно на сайте программы ag-vmeste.ru до 30 сентября. Неактивированные коды аннулируются.

Горожанам, которые выиграли, после 12:00 каждого дня розыгрыша направляют СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Принять участие в розыгрыше смогли все, кто проголосовал 19 сентября до 20:00.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.